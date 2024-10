VERSO CENTESE – FARO COOP GAGGIO MONTANO

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Domenica prossima, alle ore 15:30, il G&G Stadium sarà il teatro della sfida tra la Centese Calcio, seconda in classifica, e il Faro Gaggio Montano. La Centese, protagonista sinora di una stagione entusiasmante, si prepara ad accogliere un avversario ostico, che arriva con un bilancio equilibrato: due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei partite.

Il Gaggio Montano non è una squadra qualunque. È considerata la regina delle squadre del versante bolognese dell’Appennino tosco-emiliano, una vera e propria stella del territorio. Storicamente radicata nel calcio di queste zone, il Faro Gaggio rappresenta un punto di riferimento per il calcio locale, grazie al suo settore giovanile florido e alla capacità di far emergere giovani talenti, molti dei quali compongono oggi la rosa della prima squadra.

Neo-retrocessa dalla categoria superiore, il Faro Gaggio Montano è un avversario temibile, in grado di coniugare l’esperienza di giocatori navigati come Daniele Lenzi , eccellente centrale difensivo con trascorsi in Serie D, e Mattia Lenzi, attaccante di 33 anni già autore di una rete in questa stagione – con l’energia e il talento delle nuove leve.Al centro dell’attacco si muove il promettentissimo Elton Ismajili, classe 2005, già a segno 3 volte in questa stagione.

La Centese, partita con l’obiettivo di essere un’outsider, sta superando le aspettative, consolidandosi ai vertici della classifica grazie a un’ottima serie di risultati. Il gruppo, però, mantiene alta la concentrazione, con la determinazione di continuare su questo percorso positivo.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: si attende il completo recupero dell’attaccante Nicholas Costantini e del centrocampista offensivo Govoni, entrambi ormai a pieno regime. Tuttavia, non saranno ancora disponibili Federico Minelli e Stefano Novi, per i quali sarà necessario un po’ più di tempo per recuperare completamente.

