Via Ugo Bassi come novella Spaccanapoli?

Di Marco Cevolani

Da quando è stato rimosso il cantiere della Pinacoteca, almeno la parte che occupava via Ugo Bassi, e contestualmente non è stato ripristinato il doppio senso di marcia (lo ricorderete, fino a qualche anno fa dall’incrocio con via Matteotti verso via IV Novembre e verso la Pandurera, ndr) una delle arterie più antiche di Cento è diventata un bel rettilineo, causando non pochi disagi alla circolazione nei momenti in cui il semaforo “della bocciofila” è sovraccarico di traffico, senza poi considerare che chi abita dalla parte sud della via si deve “sgroppare” tutta Cento, con conseguente aumento di traffico e di inquinamento.

Via Ugo Bassi, ph Giuliano Monari DRONE MAVIC3 PRO

