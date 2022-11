Violenza sulle donne, un chilo di arance a ogni dipendente per sostenere l’iniziativa di Confagricoltura donna

In occasione della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, che si tiene ogni anno il 25 novembre, Confagricoltura Ferrara ha deciso di sostenere l’iniziativa di Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, che sabato mattina allestirà, nella centrale Via Rizzoli a Bologna, un banchetto per la vendita delle ‘Clementine antiviolenza’.

La direzione della sede estense ha deciso di acquistare un centinaio di chili di clementine da regalare ai propri dipendenti contribuendo così alla raccolta fondi. L’intero ricavato sarà destinato alla Casa delle Donne Onlus di Bologna, che ogni anno accoglie, sostiene e ospita le donne che subiscono violenze di ogni genere e chiedono aiuto.

