VITTORIA A MANTOVA PER LA TRAMEC CENTO

Nella dodicesima giornata del girone rosso di Serie A2 Old Wild West, la Tramec Cento ha incontrato Mantova.

Primo quarto: Il match inizia con il canestro di Veronesi ma la Tramec si fa trovare subito pronta con Archie che punisce da fuori dall’arco. Qualche errore da entrambe le parti del campo e a metà quarto il punteggio è in equilibrio sul 6-6. Due triple di Veronesi e Miles portano avanti i padroni di casa ma Ulaneo realizza e si prende anche il fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. Il primo quarto termina 17-14 per Mantova.

Secondo quarto: Ripartenza un po’ in salita per Cento che perde palloni in attacco ma anche Mantova è poco lucida in attacco. Dopo 3’ la Tramec non ha ancora prodotto nulla in attacco mentre Criconia realizza da tre, Coach Mecacci è costretto a chiamare un time-out. La squadra di coach Mecacci continua ad avere difficoltà ad entrare nel match a 4.30’ Mantova è sul +9. Cento con Archie e Marks si riporta a due possessi di distanza e con il canestro in contropiede di Toscano e la tripla di Tomassini arriva a -1. Cento sembra aver ritrovato la lucidità sia in attacco che in difesa è le squadre vanno in spogliatoio sul 30-35 per Cento.

Terzo quarto: La Tramec esce dall’intervallo con molta più convinzione offensiva rispetto al primo tempo e a due minuti e mezzo dall’inizio si ritrova sul massimo vantaggio +11. Terzo fallo per Archie e Toscano questo significa minuti importanti per Kuuba che realizza e si fa vedere pronto in difesa con una stoppata importante, ora la squadra di Mecacci sembra aver trovato continuità. Per Mantova un terzo quarto difficile offensivamente e difensivamente parlando termina 45-57.

Quarto quarto: Inizio di ultimo quarto sulla scia del precedente, Cento appare più lucida rispetto a Mantova. Pian piano però la squadra di casa recupera lo svantaggio e si riporta sul -7 a 3’ dalla fine. Toscano è costretto ad uscire dopo aver speso il 5° fallo. La grinta di Ulaneo e la tripla di Archie riportano Cento a una distanza di sicurezza che viene mantenuta fino a fine partita.

Il match termina 66-81, è vittoria per la Tramec.

Staff Mantova: Miles 12, Criconia 4, Veronesi 13, Palermo 2, Janelidze 7, Cortese 12, Ross 12, Calzavara 2, Thioune 0, Morgillo 2

All. Giorgio Valli

Tramec Cento: Zilli ne, Marks 20, Ulaneo 13, Tomassini 14, Baldinotti ne, Kuuba 2, Toscano 2, Berti 6, Archie 20, Moreno 4

All. Matteo Mecacci

