VOGLIA DI BIBLIOTECA A CENTO, FDI INTERROGA LA GIUNTA

I Consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone hanno presentato un’interrogazione al Sindaco ed all’Assessore competente per sapere se dopo due anni di mandato sia stata valutata dall’Amministrazione una soluzione definitiva per rendere la biblioteca civica nuovamente disponibile ai cittadini al pieno delle sue potenzialità, compresa l’area dedicata allo studio.



Spiegano Caldarone e Guaraldi: “Sappiamo che dal 5 giungo la biblioteca civica è stata trasferita momentaneamente in una piccola area della Pandurera e che il servizio dell’aula studio è al momento sospeso. Era proprio il Sindaco Accorsi nel 2021 a scrivere nel programma elettorale che il servizio della biblioteca risulta essenziale. Sono passati più di due anni e nulla è cambiato, anzi ora Cento si trova ad aver una biblioteca “temporanea” e l’aula studio inesistente. La biblioteca deve essere un centro fondamentale per lo sviluppo di idee, il soddisfacimento di curiosità e la ricerca di informazioni, soprattutto per i giovani. Siamo consapevoli che questo tema non offre una visibilità mediatica paragonabile ad altre realtà culturali, ma siamo certi che i Centesi meritino un’ubicazione adeguata e stabile per accogliere la propria biblioteca.

Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni ed abbiamo letto anche le preoccupazioni espresse a mezzo stampa dai cittadini proprio sul futuro della biblioteca. Per questi motivi abbiamo formulato alla Giunta un’interrogazione per capire se siano presenti progetti già in essere.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...