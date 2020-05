‘RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DA LUNEDI’ 11 MAGGIO E DELL’ARCHIVIO STORICO DA LUNEDì 18 MAGGIO 2020.’

Visite: 20

La Biblioteca civica osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30, lunedì, mercoledì e venerdì anche di pomeriggio 15.30 – 18.30. In via precauzionale dall’ 11 al 30 maggio non sarà possibile l’utilizzo della sala studio.

Al fine di ottimizzare le tempistiche è possibile, a partire dall’11 maggio prossimo, prenotare i libri:

– telefonando allo 051 6843141 – 145

– inviando mail a prestitobiblio@comune.cento.fe.it

– richiedendo il prestito direttamente da https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do se in possesso del proprio codice utente.

Durante il periodo di chiusura delle biblioteche sono accessibili le risorse digitali iscrivendosi o chiedendo il proprio codice d’iscrizione alla Biblioteca inviando una email con i propri dati anagrafici a: prestitobiblio@comune.cento.fe.it

I servizi della biblioteca digitale comprendono 36.361 ebook, 7.123 riviste e quotidiani in 65 lingue, 730 audiolibri… disponibili gratuitamente per gli utenti delle biblioteche del Polo ferrarese.

Bibliofe https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do

Emilib https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx