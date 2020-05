PIEVE DI CENTO: Da martedì 12 Maggio sarà possibile per tutti i cittadini effettuare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi al covid-19 presso i centri autorizzati

Visite: 2276

Da martedì 12 Maggio sarà possibile per tutti i cittadini effettuare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi al covid-19 presso i centri autorizzati. Per fare il test, il primo passo è telefonare al proprio medico che, se riterrà appropriata la richiesta, redigerà una “ricetta bianca” da presentare presso uno dei laboratori autorizzati per il prelievo. Ricordiamo che ai centri si accede solo tramite appuntamento.Una volta ricevuto l’esito, questo va comunicato al proprio medico.La lista dei laboratori accreditati è disponibile qui: http://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici/test-sierologici-faq(a fondo pagina, nella sezione “laboratori di analisi e strutture sanitarie autorizzate – elenco in continuo aggiornamento)