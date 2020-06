Da lunedì 15 giugno tutti gli uffici della Prefettura saranno aperti al pubblico nella sede unica di corso Ercole I d’Este

Visite: 24





In relazione al completamento dei lavori di ristrutturazione di palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura, e con riferimento alle precedenti comunicazioni, si rende noto che gli Uffici dell’AREA III (sanzioni amministrative del codice della strada e depenalizzazione, ufficio patenti, assegni, contenzioso, ruoli, circolazione stradale) hanno cessato la loro temporanea operatività presso la sede staccata sita in via Madama 35 (palazzo Polo).

Pertanto, a partire da Lunedì 15 giugno p.v., i predetti sportelli riapriranno nella sede unica di Corso Ercole d’Este 16a e 18 con orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, solo su appuntamento, da concordare ai seguenti numeri telefonici:

Ufficio patenti: 294469 – 294470

Permessi di circolazione: 294474 – 294471

Assegni: 294471 – 294474

Sanzioni amministrative del codice della strada

e depenalizzazione: 294450 – 294467 – 294468 – 294487

