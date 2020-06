I danni che può provocare l’uso continuo delle mascherine

Visite: 75

Essendo un virus nuovo, molti passi falsi sono stati fatti, e non solo in Italia. Come per esempio l’iniziale intubazione con uso del ventilatore che sembra abbia invece contribuito a innalzare il numero dei decessi. Adesso si ricorre ad antinfiammatori, immunomodulatori, eparina e plasma. Tornando alle mascherine, si usano in luoghi chiusi, ma meglio evitarle all’aperto e se si sta guidando. I rischi alla salute che possono derivare dal loro continuo utilizzo sono infatti diversi, come spiegato dal Dr. Russell Blaylock. Per esempio mal di testa, aumento dell’insufficienza respiratoria, ipercapnia, ovvero l’aumento dell’anidride carbonica nel sangue perché viene inspirata nuovamente, ipossia, insomma, malattie che possono portare ad altre patologie più gravi, come crollo delle difese immunitarie e situazione favorevole al tumore.

Ovviamente dipende anche dal tipo di mascherina che si indossa. Le più pericolose sono quelle maggiormente chiuse. Quella fatta in casa di stoffa e quella chirurgica sono invece le meno pericolose. Sempre però da non usare all’aria aperta o se si hanno problemi polmonari. Sconsigliate anche per i più piccoli. La maschera respiratoria N95, se da una parte filtra il 95% delle particelle, dall’altra compromette la respirazione molto di più di una maschera morbida e provoca mal di testa. Il suo uso continuo porta anche a una riduzione dell’ossigenazione del sangue pari al 20%. Insomma, meglio evitarla e lasciarla invece a chi lavora negli ospedali.

Meglio chiedere a veri medici

Anche se fa meno danni, non è che quella chirurgica può essere indossata sempre. Dopo ore può causare ipossia, e inibire le principali cellule immunitarie, i linfociti T Cd4+, aumentando così il rischio di infezione. Senza tralasciare il fatto che un infetto, quando le indossa continua a immettere nei polmoni il virus che espelle con il respiro, andando ad aumentarne la concentrazione. Un circolo vizioso. Capibile come molti governatori vogliano obbligare i cittadini all’uso delle mascherine, per poter riaprire le attività e i confini. Ma molti medici sostengono che possono essere un danno per la nostra salute. Mi chiedo: “quanti dei cosiddetti esperti di Conte sono medici? Questi 450 tizi che noi dobbiamo mantenere come sono stati scelti? Multare chi non porta la maschera è un gesto gravissimo”.

