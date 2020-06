CENTO NOTTI D’ESTATE: Al via il ricco programma

Visite: 66

Lunedì 29 giugno al via il ricco programma degli eventi estivi ad ingresso libero che allieterà i mesi più caldi del 2020 “CENTO NOTTI D’ESTATE– concerti, cinema e teatro al chiaro di luna”-organizzato a quattro mani da Fondazione Teatro G.Borgatti e Comune di Cento.

In programma la prossima settimana:

lunedì 29 giugno 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

FREERAGGIO IN CONCERTO

Elisa Marchesani – Voce Andrea Cludi – Chitarre

Alberto Banzi – Basso Pierpaolo Salani – Batteria

Martedì 30 giugno 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Queentet – Queen Tribute Band

Cesare Cavalli – Chitarra Max Mugnani – Batteria Daniele Nicodemi – Basso

Pierluigi Almeoni – Pianoforte Marco Bonvicini – Voce

Coro: Simona Bacchilega, Chiara Proni e Maria Elena Tosi

Giovedì 2 luglio 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Made in Italy – spettacolo musicale

La canzone italiana del ‘900 tra opera, varietà e operetta

a cura dell’Associazione RecicantaBuum

sabato 4 luglio 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Silent Party – a cura di Silent Party – prenotazione cuffie € 8

via whatsapp al numero 345.8932478 scrivendo Nome Cognome Silent Cento

in partenza anche il Cinema sotto alle stelle in programma nell’Arena Cinepark –Cortile interno Rocca-con il film “oltre la bufera”

Programma completo su www.cinepark.it/cento

Il mercoledì e il venerdì esercizi commerciali del centro storico aperti nella prima parte della serata filodiffusione e giochi di luci in collaborazione con ASCOM

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gestiti nel rispetto delle linee guida per il contenimento del covid-19

obbligo della mascherina in ingresso e in uscita dal luogo di spettacolo.

Per gli eventi della Fondazione Teatro G. Borgatti e le proiezioni cinematografiche è consigliata la prenotazione esclusivamente via mail o telefonica

