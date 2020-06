PIEVE DI CENTO: La Cena a Pois riaccende la piazza di Pieve di Cento

Visite: 128





Martedi 30 giugno in piazza Andrea Costa la quarta edizione

Torna, martedì 30 giugno dalle ore 20.30, la Cena a Pois, organizzata dal Comitato Operatori Economici di Pieve di Cento e giunta ormai alla sua quarta edizione.

Una serata, all’interno della splendida cornice di piazza Andrea Costa, all’insegna del buon cibo, della musica e della socialità. La manifestazione, che registra ogni anno il tutto esaurito, nel 2019 le prenotazioni sono state chiuse a quota 420 iscritti, quest’anno si svolgerà a numeri più ridotti in pieno rispetto delle norme di comportamento per il contrasto al Covid-19, ma non mancherà di certo la qualità e il divertimento.

Il menù, sia per adulti, a 28 euro, che per bambini, a 14 euro, prevede aperitivo, primo, secondi e dolce.

Menu adulti: Aperitivo di benvenuto: bollicine e fritti – Lasagnette di sfoglia gialla con carciofi e salsiccia –

Strigoli al pesto di Romagna con ricotta salata e melanzane croccanti – Stinco di maiale scaloppato al caffè con belga fondente – Budino all’amaretto – Acqua e vino inclusi

Menu bimbi: Maccheroni al pomodoro o ragù – Hamburger di carne – Patate fritte – Acqua e bibite incluse.

