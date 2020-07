Coronavirus: nuova ordinanza per intensificare ancora di più l’azione di prevenzione e controllo, attraverso l’isolamento di focolai e l’individuazione di positivi asintomatici. Le misure previste

Visite: 292

Entro il 7 agosto tamponi (a carico del Servizio sanitario regionale) per tutti i lavoratori della logistica e della lavorazione carni

Tampone per chi arrivi da Paesi extra Schengen, ripetuto in caso di negatività dopo 7 giorni e comunque prima della conclusione dell’isolamento fiduciario.

Più controlli per garantire l’isolamento fiduciario.

A partire dal 14 luglio, chi visita degenti in ospedale o in strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, deve prima presentare una autodichiarazione sul fatto di non essere in quarantena o isolamento fiduciario, e di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi extra Schengen.