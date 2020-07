“ E’ PERICOLOSO PER LA SICUREZZA PUBBLICA” EMESSO UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DAL QUESTORE

Visite: 29









Il Questore di Ferrara, Cesare Capocasa, ha adottato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di una persona considerata socialmente pericolosa per la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato mette in campo ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo 60enne, non residente nella provincia di Ferrara , con vari precedenti di Polizia, in particolare per aver in luogo pubblico offeso l’onore e il prestigio di pubblici ufficiali, ed altresì per non aver tenuto un comportamento conforme alla legge nonostante l’applicazione di un precedente avviso orale .

Pertanto, al predetto, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai negozianti del centro cittadino per essersi reso responsabile di ripetuti disturbi e molestie ai passanti, nonché continui soliloqui a voce alta contro un Istituto di Credito a suo dire causa della sua precarietà economica.

E’ stato ordinato di allontanarsi dal Comune di Ferrara con l’intimazione di presentarsi presso la Questura di Firenze quale luogo di nascita, e diffidato a fare rientro nel Comune di Ferrara senza preventiva autorizzazione del Questore di Ferrara, per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.