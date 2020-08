GDF FERRARA: SI RIBALTA AUTOARTICOLATO, AUTISTA INCASTRATO E LIBERATO DAI FINANZIERI

Visite: 251



A causa del cedimento del terreno ai margini della careggiata, un

autoarticolato è uscito fuori strada sfondando il guardrail e ribaltandosi nel

canale adiacente alla sede stradale.

E’ accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 10:00, a Ferrara, in Via

Sgarbata – Località San Bartolomeo in Bosco. Il conducente del camion,

nell’incrociare un altro veicolo di grosse dimensioni, al fine di agevolare la

manovra, ha accostato il pesante mezzo ai margini della carreggiata. In quei

frangenti si è verificato il cedimento del terreno sotto le gomme posteriori del

rimorchio, che si è ribaltato nel fossato, trainando con se anche la motrice

ed arrestandosi a poca distanza dall’acqua del canale.

Provvidenziale è stato l’intervento di una pattuglia del servizio di pubblica

utilità 117 della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ferrara. Il

militare capo pattuglia, grazie alla sua preparazione atletica, che gli deriva

dall’essere cintura nera di arti marziali, è riuscito a liberare

l’autotrasportatore rimasto incastrato nell’abitacolo, sfondando a calci

il parabrezza dell’automezzo.

Il conducente del mezzo pesante, lievemente ferito, è stato medicato sul

posto dai sanitari del 118, intervenuti a seguito della chiamata dei finanzieri.

Nel corso delle operazioni, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di

Ferrara per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza della strada.

