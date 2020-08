CENTO: Test volontari Virus Covid-19 per il personale delle scuole

Visite: 62





Attivi i medici di medicina generale e otto postazioni dell’Ausl con prenotazione on-line.

Da Lunedì 24 Agosto con la comodità della prenotazione on-line attive 8 postazioni aziendali a Ferrara, Copparo, Portomaggiore, Codigoro, Comacchio, Cento e Bondeno

Ferrara, 21-08-2020. L’Azienda Usl di Ferrara, per garantire l’apertura in sicurezza del prossimo anno scolastico, da lunedì 24 agosto rende disponibili, su base volontaria, test sierologici rapidi per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2 per il personale – dirigente, docente e tecnico-amministrativo – operante presso tutte le scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private della provincia ovvero:

• nidi;

• scuole dell’infanzia;

• scuole primarie;

• scuole secondarie;

• istituti di istruzione e formazione professionale