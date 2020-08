“A libri aperti nel parco” rassegna letteraria

Visite: 26

Sarà presentato il prossimo 3 settembre l’esordio di Andrea Ciucci, ventenne studente che ha da poco conseguito la maturità, nel primo appuntamento della rassegna letteraria “A libri aperti nel parco”, organizzata dalla Pro Loco del Gambero di Cento. La presentazione si terrà alle ore 21 presso il Cafè del Parco, al Parco del Reno di Cento. In “Aforismi e poesie da un quadro di un barbone” il giovane autore presenta appunto sia componimenti in prosa che in versi, parlando di diversi argomenti: dalla società alla filosofia.Il libro è distribuito da Freccia D’ Oro Edizioni

