ARGENTA: Rissa e bastonate tra giovani, indagano i carabinieri

Visite: 80

Intorno alle 01.45 veniva segnalata sul 112 una rissa in atto nei pressi di un bar di via celletta ad Argenta. All’arrivo dei carabinieri sul posto non veniva trovato nessuno. Il sopralluogo fatto dai militari permetteva invero di rinvenire tracce di sangue nel parcheggio di fronte al bar e, sulla scorta di alcune testimonianze, veniva confermata la rissa tra due gruppi di giovani, di cui alcuni armati di bastoni. Nel corso della notte, a seguito di accertamenti presso alcuni ospedali, venivano individuati almeno un paio di giovani con ferite compatibili con la partecipazione ad una rissa. I carabinieri di Portomaggiore stanno indagando sulla vicenda.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.