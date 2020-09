CENTO: LAVORO SOMMERSO. INDIVIDUATI DALLA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA 5 CITTADINI EXTRACOMUNITARI INTENTI A RACCOGLIERE FRUTTA LAVORANDO COMPLETAMENTE IN NERO

Visite: 281



I Finanzieri della Tenenza di Cento, a seguito di una specifica attività

info-investigativa e di controllo economico del territorio, hanno

individuato nel bondenese una vasta area adibita alla coltivazione di

frutta, ove sono stati identificati, impegnati in attività lavorativa, cinque

lavoratori risultati essere totalmente “in nero”, cioè privi di copertura

assicurativa e regolare assunzione.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il titolare

dell’azienda impiegava manodopera extra comunitaria, reclutata

occasionalmente, in assenza di qualsiasi comunicazione agli Enti

previdenziali, assistenziali e del lavoro, senza la stipula di contratti e

con retribuzioni orarie di circa 7 euro.

Oltre al recupero della contribuzione previdenziale e assicurativa

evasa, al titolare verrà irrogata, al termine dello sviluppo degli

accertamenti, la c.d. “maxi sanzione” prevista per ogni lavoratore

irregolarmente impiegato, il cui importo viene determinato in relazione

alla durata della violazione commessa e, nel caso specifico, è

compreso tra i 1.800 e 10.800 euro.

I cittadini extra comunitari sorpresi a raccogliere frutta dai militari delle

fiamme gialle, soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale e

fornivano fattiva collaborazione durante le attività ispettive.

L’operazione si inquadra nel solco delle attività svolte a tutela degli

interessi dei lavoratori e degli operatori economici onesti che

ottemperano agli obblighi di legge e soffrono forme insidiose di

concorrenza sleale.

