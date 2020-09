CENTO: Tamponamento a 3 in via Giovannina, un ferito lieve

Visite: 478

Di Giuliano Monari – Brutto e violento tamponamento in via Giovannina oggi alle 15.30. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi. Il tamponamento è avvenuto a ridosso del semaforo tra via Giovannina e via Di Penzale ed ha visto coinvolte tre vetture che procedevano entrambe in direzione centro: sembra, da una prima sommaria ricostruzione, che una utilitaria abbia tamponato una station wagon probabilmente ferma al semaforo che a sua volta ha colpito l’auto davanti. A causa del violento impatto, la piccola vettura è carambolata sul marciapiede a lato della strada dove, fortunatamente, in quel momento non vi erano ne pedoni ne ciclisti. Ad avere la peggio il conducente della piccola vettura che è stato accompagnato per accertamenti al pronto soccorso di Cento con un’ambulanza del 118 in codice verde. Nessuna conseguenza per gli occupanti la station wagon e della prima vettura.

