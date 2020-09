+++PIEVE DI CENTO: LAVORI IN CORSO per la nuova rotatoria di via Circonvallazione Levante

Visite: 132

Da lunedì 28 settembre partiranno concretamente i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria su via Circonvallazione Levante, all’incrocio con via Asìa e via Gessi.Sarà quindi in vigore un’ordinanza di divieto di transito su via Asia, esclusivamente nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Circonvallazione Levante, e via Gessi nel tratto compreso tra via Luciano Campanini e via Circonvallazione Levante.Il divieto di transito sarà valido per tutti, eccetto che per i residenti nei brevi tratti di strada sopracitati oltre che per i residenti in via IV Novembre, per questi sarà possibile accedere e lasciare la propria abitazione unicamente tramite via Asìa.Per tutta la durata dei lavori sarà sempre consentito il transito sulla Circonvallazione in entrambe le direzioni.

