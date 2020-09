CENTO :- Viola sistematicamente il divieto di dimora nella provincia di Ferrara – Arrestato

Visite: 320





Nella mattinata di ieri 25 settembre i Carabinieri della Compagnia di Cento, rintracciavano, per l’ennesima volta nel territorio il cittadino marocchino R.S. classe 1996, il quale, da tempo dedito ad attività illecite nella provincia, era stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale e successivamente alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ferrara.

La misura personale era stata adottata dalla Autorità Giudiziaria al fine di impedire che lo straniero potesse reiterare le condotte illecite nel territorio, agevolate anche dai suoi contatti con altri soggetti criminali della zona.

Nonostante i provvedimenti adottati dalle varie Autorità, il marocchino ha continuato imperterrito a frequentare Cento ed i comuni limitrofi, aree a lui interdette, venendo puntualmente controllato e segnalato dai militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Le molteplici violazioni comunicate dell’Arma centese all’Autorità Giudiziaria, hanno indotto la Corte d’Appello di Bologna, ad emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’extracomunitario.

Ieri mattina lo straniero, rintracciato nuovamente nel comune di Cento, veniva arrestato in esecuzione dell’ordinanza e successivamente condotto al carcere di Ferrara, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

