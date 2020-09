LIBERTÀ PER CENTO : SITUAZIONE VISITE OSPEDALE DI CENTO : MESI DI ATTESA , IMMEDIATE A PAGAMENTO .

Visite: 261

Mesi fa , esattamente il 23 giugno 2020 ho protocollato al nr. 31738 una interrogazione sul ospedale di CENTO al sindaco TOSELLI, tuttora inevasa e scaduta nei termini regolamentari consiglio comunale.

il tema posto era il seguente : ……….omissis .

DATO CHE . L’ospedale di cento è ritenuta una eccellenza , almeno stante le continue dichiarazioni del sindaco e della direzione della AUSL , oggetto di investimenti rilevanti anche della nostra fondazione ultimo dei quali il c.d. Pronto soccorso .

SI CHIEDE.

quanti posti letto in degenza notturna sono ancora disponibili ; Quale è la percentuale media di riempimento del ultimo anno ; Quanti posti letto in day hospital sono disponibili; Quale percentuale media di riempimento del ultimo anno ; Quante viste specialistiche sono state prenotate a cento ed inviate a cona ; Il programma triennale della AUSL in merito al ospedale di Cento .

……. omissis



Mentre resto in inutile attesa di risposta dal sindaco TOSELLI continuo ad ascoltare le lamentele della cittadinanza, che più volte mi ha evidenziato le lunghe attese per gli esami clinici e / o visite mediche specialistiche in convenzione da farsi presso l’ospedale di CENTO . A ciò si aggiunge il disagio che spesso per accorciare i tempi si propone di effettuare la prestazione in altri punti sanitari in provincia , spesso a CONA oppure a distanze anche superiori . Personalmente ho verificato la situazione sulla mia pelle in quanto mi sono visto fissare esami ordinari del sangue a dicembre , prenotati in settembre . Ormai la gente si deve rassegnare a pagare per avere le visite e gli esami in tempi rapidi ma ovviamente sui giornali LOR signori, dal sindaco ai meravigliosi dirigenti strapagati della AUSL si pavoneggiano di risultati eccezionali . TROVO TUTTO CIÒ INSOPPORTABILE e pertanto da politico locale non pagato ma semplicemente eletto dai cittadini , DENUNCIO tale situazione alla STAMPA LIBERA e pretendo che le autorità che hanno la delega risolvano il più presto questa situazione, Covid o non Covid , la sanità in Emilia-Romagna costa quasi 9 MILIARDI DI EURO .

MARCO MATTARELLI

CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO

