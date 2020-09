RENAZZO : Ruba l’incasso dell’Agri Store, scoperta dai Carabinieri e denunciata una 40enne

Visite: 418





Il 25 settembre una donna, entrata nell’Agri Store nella frazione Renazzo di Cento, dopo aver girato tra gli scaffali fingendosi una normale cliente, approfittando di un momento di distrazione del cassiere dell’esercizio commerciale, si avvicinava alla cassa e con movimento rapido riusciva ad impossessarsi dell’incasso (circa 3.000 euro).

I Carabinieri di Cento, ricevuta la denuncia avviavano le indagini che permettevano di identificare la donna M.A. quarantenne residente nel modenese, nota alle forze di polizia, la quale veniva deferita all’A.G. di Ferrara per furto aggravato.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.