ARGENTA: Troppe liti e risse, chiuso per una quindicina di giorni il bar “Celletta”

È stata la tremenda rissa avvenuta tra il 5 e 6 settembre la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza delle forze dell’ordine. Su richiesta dei carabinieri, il questore Cesare Capocasa ha deciso di chiudere per 15 giorni il bar “Celletta” dell’omonima via di Argenta per motivi di ordine pubblico e sicurezza, con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento è stato notificato alla titolare dell’esercizio commerciale nel corso della mattinata dal personale della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore.

Nel corso degli ultimi mesi i carabinieri hanno riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale con precedenti di polizia e condanne per reati vari contro la persona e la morale pubblica. In particolare si sono registrati numerosi episodi di disturbo della quiete e della sicurezza pubblica che hanno richiesto molteplici interventi delle forze dell’ordine per liti, aggressioni e danneggiamenti commessi all’interno e nelle pertinenze del locale. L’ultimo dei quali, in ordine di tempo, proprio la rissa della notte tra il 5 e il 6 settembre che ha coinvolto 20/30 persone, alcuni provvisti di mazze e bottiglie, nel corso della quale alcuni partecipanti sono rimasti gravemente feriti con successivo ricovero presso l’ospedale “Maggiore” di Bologna, in codice giallo e rosso, per procurate ferite da taglio e fratture ossee.

