CENTO: Dopo la morte dei titolari riapre l’Enoteca Balboni di via Ferarrese

Dopo la morte di Sandro Balboni, titolare della storica Enoteca di via Ferrarese, giunta dopo nemmeno un anno dalla scomparsa di Betta, la sorella contitolare dell’esercizio, e dopo uno stop derivato da adempimenti burocratici – come si legge nell’avviso affisso alla vetrata – il punto vendita riaprirà a breve. Un’attività pluridecennale che ritornerà a vivere; in tempi di economia in recessione, è una notizia molto positiva per la città del Guercino.

