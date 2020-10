PIEVE DI CENTO: interruzione acqua dalle 21.30 di mercoledì 7 ottobre alle ore 06.00 di giovedì 8 ottobre

Visite: 38

Hera informa che dalle ore 21.30 di mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 06.00 di giovedì 8 ottobre 2020 anche nel comune di Pieve di Cento verrà interrotta la distribuzione dell’acqua per lavori di riparazione ad una condotta idrica.

Si invitano i cittadini a fare un’adeguata scorta di acqua per le necessità primarie. Alla riattivazione del servizio potranno verificarsi momentanei fenomeni di colorazione dell’acqua.

Per informazioni: Pronto Intervento Hera SPA – tel. 800 713900

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.