ARGELATO: Set del film “Vecchie canaglie” a Villa Beatrice

Ad Argelato, fra le sale di Villa Beatrice, si stanno girando alcune scene del film “Vecchie Canaglie”: opera prima della regista Chiara Sani, prodotto da Orange Media e sostenuto dalla Emilia-Romagna Film Commission, con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Argelato.

Il film “Vecchie Canaglie”, che vede tra i principali protagonisti Lino Banfi, Greg, Andrea Roncato, Andy Luotto e Pippo Santonastaso, racconta le vicende di sei anziani ospiti di una piccola casa di riposo, Villa Matura, che si trovano da un giorno all’altro in grossi guai perchè la proprietaria decide di vendere l’immobile. Gli anziani resteranno uniti e si ingegneranno affrontando situazioni pericolose, molto divertenti e ai limiti della legalità. Gli attori e la produzione saranno impegnati nelle riprese a Villa Beatrice fino al 31 ottobre circa, per poi spostarsi a Bologna.

foto dal profile Facebook del Comune di Argelato

