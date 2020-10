Pieve di Cento: Domani alle 16 verrà ufficialmente inaugurato il ponte del gioco castello

Visite: 60

Domani alle 16 verrà ufficialmente inaugurato il ponte del gioco castello realizzato grazie alla raccolta fondi organizzata dal Comune e dall’associazione Girasole. Durante l’iniziativa l’associazione Girasole incontrerà l’amministrazione e i sostenitori del crowdfunding per festeggiare insieme l’importante obiettivo raggiunto e incontrare di persona chi ha creduto nel progetto: verranno svelati la targa e il pannello che raccontano questa impresa collettiva. Va ricordato che durante l’evento sarà garantito il rispetto delle norme anti Covid-19. L’amministrazione di Pieve è orgogliosa di aver fatto un altro passo nel cammino di riqualificazione delle aree verdi grazie al quale i parchi saranno sempre più inclusivi e belli.

