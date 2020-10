LIONS CLUB CENTO: Raccolti Oltre 650 PAIA DI OCCHIALI PER I POVERI DEL MONDO

Visite: 112

Il 10 ottobre, in prossimità della giornata mondiale della vista, il Lions Club di Cento è stato impegnato nella raccolta di occhiali usati in Piazza Guercino ricevendo dai centesi e da cittadini della provincia ferrarese una donazione di oltre 600 paia di occhiali. La raccolta, supportata anche dagli ottici centesi, è proseguita presso scuole e farmacie giungendo anche quest’anno ad una raccolta complessiva di circa 650 paia di occhiali, coordinata dal Responsabile GST del Lions Club Cento Ing. Paolo Montanari. Il Presidente del Lions Club Cento, Gian Luca Cazzola, informa che gli occhiali nei prossimi mesi saranno lavati e riparati, classati per gradazione e dimensioni, nel Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati a Chivasso, e tramite medici oculisti di associazioni di volontariato, che operano nei paesi del terzo mondo, verranno destinati ad abitanti di paesi in cui un paio di occhiali costa quanto il reddito di anni di lavoro. Saranno donati a bambini e adulti, studenti e artigiani, persone per le quali un paio di occhiali adeguati può significare la possibilità di lavorare e studiare. I Lions Club da 70 anni si occupano di questa attività, inclusa fra le azioni di servizio (Services) che li vedono prima associazione umanitaria privata nel mondo per volume di interventi