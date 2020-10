LETTERATURA: Presentazioni on-line alla Biblioteca di Renazzo

Visite: 98

In seguito all’emanazione dell’ultimo DPCM e della conseguente circolare del Ministero degli Iterni, in ottemperanza a quanto specificato, le presentazioni annunciate presso la Biblioteca di Renazzo sono annullate in presenza di pubblico, sarà comunque possibile seguirle in diretta sulla pagina facebook della stessa biblioteca, nei giorni indicati in precedenza. Si inizia il 30 ottobre con l’ultimo libro di Marco Cevolani “Samuel & Co”, la diretta è fissata per le ore 17.