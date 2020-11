CENTO: Scritte ingiuriose sui muri, il commento dell’ex sindaco Lodi

Visite: 1191

Se Toselli in questi cinque anni avesse affrontato i problemi della Città con la stessa velocità con cui ha fatto coprire la scritta ingiuriosa, Cento oggi sarebbe migliore e non staremmo parlando di scritte sui muri. Detto questo, il comprensibile malessere verso la disastrosa gestione della raccolta differenziata e più in generale per i tanti problemi che l’attuale Amministrazione comunale sta semplicemente ignorando, non possono giustificare in alcun modo la grande scritta comparsa accanto alla Collegiata di San Biagio. Questa esperienza deve però far riflettere sull’esigenza di un maggiore presidio serale e notturno in particolare in giornate evidentemente sensibili e dovrebbe fare da sprone per il Sindaco e la sua maggioranza a prendere atto del bilancio disastroso di questi cinque anni di non governo. MASSIMA CENSURA comunque PER OGNI VANDALISMO E PER OGNI BRAVATA CHE HA DANNEGGIATO LA COSA PUBBLICA. Piange il cuore a leggere della scorribanda nel nostro #teatro che da 5 anni è ancora abbandonato a se stesso senza alcun concreto piano di recupero post sisma. Halloween né null’altro può essere una giustificazione per azioni compiute ai danni della nostra stessa Comunità. Tratto dal profilo FB di Piero Lodi

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.