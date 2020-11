CENTO: Iniziati i lavori per la rotonda di via Santa Liberata

Visite: 369

Inizio lavori per la rotonda di via Santa Liberata Dal 2 novembre 2020 fino a fine lavoro (data presunta 23/12/2020) – nell’intersezione tra le vie Bologna e Santa LiberataHa preso il via il cantiere per realizzare la rotonda attesa dai cittadini di Cento: dalla mattina del 2 novembre il cantiere è stato aperto e i lavori sono partiti, con l’approvazione lo scorso 30 ottobre da parte della Giunta della delibera per dare il via al cantiere, che terminerà entro il mese di dicembre. I lavori prevedono un costo di quasi 219mila euro e saranno eseguiti dalla società Campagnoli come contributo di sostenibilità legato al Piano per la ricostruzione (perequazione, ndr) e salvo imprevisti, dovrebbero chiudersi entro il 23 dicembre.Per consentire la realizzazione dell’opera verrà temporaneamente modificata la viabilità all’intersezione tra le vie Bologna e Santa Liberata, come prevede l’ordinanza n. 248/2020

