Persone positive al covid e in isolamento a casa: torna il Numero verde del Comune di Cento per ricevere la spesa a casa

Da lunedì 9 novembre sarà attivo il NUMERO VERDE 800 375 515 per le persone che in tutta l’area del centese, dopo essere risultate positive al covid, sono obbligate ad osservare la quarantena a domicilio.

Il Numero verde, che sarà attivo dal LUNEDì AL SABATO, DALLE 9 ALLE 18, funzionerà per la prenotazione della spesa a domicilio per tutti coloro che, in assenza di un aiuto, hanno bisogno di ricevere i generi alimentari a casa.

Il servizio, come lo scorso marzo, è stato attivato dalla protezione civile di Cento “che ringrazio per l’impegno profuso, in particolare per lo sforzo che ci mettono i volontari dell’Ana” commenta il sindaco Fabrizio Toselli.

Al numero verde si possono rivolgere anche tutte quelle persone over 65, non positive al covid, ma che per ragioni di salute devono stare il più possibile dentro le proprie mura domestiche.

“Per la seconda volta, riattiviamo un servizio che crediamo sia fondamentale per i cittadini che colpiti dal virus hanno un reale bisogno di aiuto. Abbiamo riconfermato anche la possibilità di offrire il servizio a tutti gli anziani che è stato sconsigliato di uscire”.