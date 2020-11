+++CENTO – ULTIM’ORA: Ragazza investita in via Ferrarese nel giorno del compleanno

Visite: 2237

Di Giuliano Monari – E’ ricoverata a Cona la minorenne che è stata investita stasera, attorno alle 18, da un’auto in transito su via Ferrarese a Cento, nei pressi del ristorante Samanta. La giovane non è in pericolo di vita ed è stata trasportata in ambulanza a Cona per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della polizia Locale. A quanto si è potuto apprendere sembra che la ragazza, che tra l’altro oggi compie gli anni, stesse attraversando la strada in compagnia di amici quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una Fiat Multipla che stava procedendo in direzione Corporeno. Il gruppo di amici ha cercato di attraversare la strada e la ragazza, purtroppo, non è riuscita nell’intento finendo a terra dopo essere stata urtata dall’auto. Per i soccorsi sono intervenute un’ambulanza del 118 da Cento e l’auto medica da Casumaro.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.