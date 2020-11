CENTO – Denunciata una 25enne in stato di libertà per furto

Visite: 1099





Nel pomeriggio di sabato 22 novembre u.s., i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Cento, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato una cittadina rumena di 25 anni senza fissa dimora. Le indagini avviate a seguito della denuncia presentata al direttore di un supermercato cittadino hanno consentito di individuare la predetta quale autrice del furto di prodotti alimentari del valore di euro 100,00, perpetrato nella giornata del 18 novembre u.s.

