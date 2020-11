TERRE DEL RENO – Arrestati per furto due cittadini rumeni di 31 anni e di 18 anni, entrambi residenti a Terre del Reno

Visite: 1708





Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Terre del Reno, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato di due cittadini rumeni, M.C.E. di 31 anni e C.F. di 18 anni, entrambi residenti a Terre del Reno.

I predetti sono stati sorpresi dai militari mentre tentavano di allontanarsi dal centro raccolta rifiuti della società multiservizi ambientali “CLARA ”, sita in quella via dell’ Industria n. 2, dove avevano sottratto due contenitori di vernice.

La refurtiva è stata sottoposta a sequestro, mentre per gli arrestati il PM di turno ha disposto l’immediata liberazione.

