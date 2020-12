OPEN DAYS ON LINE AL BASSI BURGATTI

Visite: 73

Quest’anno per scoprire l’offerta formativa del nostro istituto basteranno pochi click per iscriversi agli Open Day rivolti a studenti e famiglie.

Gli appuntamenti sono in programma: Sabato 5 e 12 dicembre 2020 e 9 gennaio 2021. Collegandosi alla piattaforma TEAMS sarà possibile ascoltare ed interagire con docenti e relatori nel corso della presentazione di ogni settore della scuola (Economico, Tecnologico, Liceo Scientifico articolazione liceo Scienze Applicata). Per partecipare basta andare sul sito della scuola www.isit100.fe.it e seguire le indicazioni per l’iscrizione alle presentazioni.

Orari evento di Sabato 4 dicembre: dalle 15 alle 16 Liceo; dalle 16 alle Economico; dalle 17 alle 18 settore Tecnologico. Vi segnaliamo interviste, dichiarazioni, esperienze di studenti, docenti, ex studenti che potete ascoltare dal nostro canale You tube.