Massa FISCAGLIA: Truffa on line scoperta dai Carabinieri

Ieri primo dicembre i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia (FE), a conclusione delle indagini avviate a seguito della querela per truffa sporta A.N., salernitano settantatreenne residente in provincia, deferivano in stato di libertà per truffa in concorso, la cittadina italiana B.M.R. ed il cittadino marocchino A.K.N., entrambi quarantacinquenni residenti nel napoletano.

La vittima, dovendo procedere alla stipula di un contratto assicurativo per la propria autovettura visitava alcuni siti web dedicati, incappando inconsapevolmente in un sito “clone” della compagnia assicurativa “genialloyd”. Trovata la polizza più confacente concludeva il contratto mediante il pagamento di 395 euro con versamento su una poste pay, salvo poi rendersi conto di essere stato truffato da ignoti cybernauti, malfattori che venivano poi identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri estensi.

