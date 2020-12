PIEVE DI CENTO: Al via la selezione per ‘Assistente Civico’

Visite: 68

Indetta la selezione pubblica per individuare persone che intendano svolgere la funzione di “Assistente civico”.Gli Assistenti Civici sono cittadini volontari che, in collaborazione e su diretto coordinamento della Polizia Locale, garantiscono una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, mediazione dei conflitti ed il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

Per l’anno 2020 il termine di scadenza per le domande di partecipazione è fissato al 18 Dicembre.Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta sul modello predisposto dal Comune e corredata dagli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 18 Dicembre, con le seguenti modalità:

per posta elettronica -> all’indirizzo urp@comune.pievedicento.bo.it

per posta, all’indirizzo -> Comune di Pieve di Cento – Piazza A. Costa n. 17 40066 Pieve di CentoPer consultare il bando completo e scaricare il modulo per la candidatura vai al sito -> https://bit.ly/assistenticivici2020