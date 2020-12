LIONS CLUB CENTO: 11.000 euro di donazioni a favore della comunità

Visite: 173

Il LIONS Club di Cento, in questo anno ancora così pesantemente condizionato dall’ emergenza sanitaria, ha destinato quasi tutti i suoi interventi umanitari all’aiuto alla lotta contro il Covid ed a favore delle persone più bisognose.

A parte il finanziamento del restauro dell’altare del S.Spirito nella Chiesa della Rocca e l’aiuto al volontariato del Nucleo Cinofilo di Soccorso della Ass. Carabinieri di Cento, le ulteriori erogazioni di contributi sono andate infatti a favore delle Scuole Pascoli, per l’acquisto di una macchina per la pulitura e sterilizzazione dei pavimenti delle scuole elementari e medie, alle Caritas centesi per l’aiuto economico ai bimbi oggetto di programmi di assistenza Caritas, alla Casa di Riposo Plattis per un adeguamento a norme Covid della struttura.

L’importo complessivo di questi contributi erogati per ora ammonta a 11.000 euro.

Il LIONS Club Cento, con i suoi 54 soci, espressione locale del sodalizio LIONS Club International, prima associazione umanitaria privata mondiale per volume di erogazioni benefiche nel mondo, prevede di effettuare ulteriori significative erogazioni nel primo semestre del 2021, ancora a supporto di chi è in difficoltà e bisognoso di aiuto in questo difficile contesto di epidemia e recessione economica.

Il presidente del Lions Club Cento Gian Luca Cazzola, unitamente al presidente GST Paolo Montanari, ricordano inoltre alla cittadinanza centese che la raccolta occhiali destinati al paesi del terzo mondo, che in ottobre ha visto raccogliere in Piazza del Guercino, con l’aiuto dei cittadini, ben 650 paia di occhiali, continua con un apposito raccoglitore collocato presso la Farmacia Dr. Cantelli di Via Provenzali.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.