🔴 🌧AGGIORNAMENTO PIENA DEL RENO

Visite: 486

❗️❗️❗️ Nella notte il servizio tecnico regionale ha attivato lo scolmatore del fiume all’ opera di Presa nei pressi di Sant’Agostino, procedura prevista per laminare l’ondata di piena in corso che, secondo le previsioni aggiornate, potrebbe durare ancora tutta la giornata e allungarsi nella prossima notte. Vi chiediamo nuovamente di non impegnare le arginature e soprattutto i passi di accesso per permettere l’attività di sorveglianza e monitoraggio del servizio di Piena. Al momento i sensori segnalano il superamento della soglia “arancio” di 2° Livello, con il sensore tra Cento e Pieve di Cento attestato a 8,20 metri (riferimento sullo zero idrometrico )

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.