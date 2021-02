PIEVE DI CENTO: “I tamponi ora si fanno a Pieve, non più a San Pietro in Casale”

Visite: 285

Il distretto sanitario (Pianura est) ha deciso di trasferire lo spazio adibito ai tamponi di guarigione da San Pietro in Casale a Pieve di Cento presso la Sala Dafni Carletti. Si precisa che si tratta di tamponi la cui prenotazione può essere fatta solo dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dal Medico di medicina generale. “Siamo onorati che Pieve possa ospitare questo servizio così importante per la lotta al Covid e siamo felici per tutti i cittadini che ora lo avranno più vicino a casa”.