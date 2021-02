ISIT GREEN PER UNA SCUOLA PIU’ SOSTENIBLIE

Visite: 37

ISIT GREEN è un progetto di approfondimento, sensibilizzazione e sperimentazione di buone pratiche legate allo sviluppo sostenibile. In collaborazione con l’associazione “Resistenza Terra”, gli studenti e le studentesse del Bassi Burgatti hanno dato vita al progetto ISIT GREEN che prevede diverse attività: dalla cura degli ambienti scolastici e degli spazi comunali limitrofi, all’attuazione della raccolta differenziata nell’Istituto classe per classe mediante l’acquisto di un numero sufficiente di contenitori per rifiuti, attualmente disponibili solo negli ambienti comuni; ad attività di formazione continua per gli studenti, affinché acquisiscano le competenze necessarie per diventare tutor ambientali

L’obiettivo ambizioso consiste nel creare un appuntamento annuale, in modo che l’iniziativa venga ‘tramandata’ di anno in anno alle future classi che avranno il dovere di informarsi e sensibilizzare a loro volta i futuri studenti dell’Istituto.

SOSTIENI ISIT GREEN E FAI UNA DONAZIONE PER L’ACQUISTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLATA DIFFERENZIATA E PER LA FORMAZIONE STUDENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA . DONA CLICCANDO SUL LINK https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetto/42105