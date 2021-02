CENTO: all’ospedale Ss. Annunziata partono i primi vaccini alle persone che sono nate dal 1936

Visite: 358

DA DOMANI POMERIGGIO, DALLE 14 ALLE 20, anche a Cento, nei locali del punto prelievi dell’ospedale Ss. Annunziata partono i primi vaccini alle persone che sono nate dal 1936 o negli anni precedenti. Questa è la prima fase della vaccinazione organizzata da Asl a Cento sulla base della disponibilità dei vaccini. Da marzo, invece, la campagna si sposterà alla Pandurera. Lì, ogni giorno, saranno vaccinate molte più persone e, secondo il calendario fissato dalla Regione, dal primo marzo partiremo con gli anziani nati dal 1937 al 1941 e poi via via con tutti gli altri affinché si arrivi ad un numero di cittadini vaccinati che ci assicuri una ripartenza verso la normalità.

Ricordo che per la prenotazione del vaccino serve rivolgersi al Cup (Centro unico di prenotazione) dell’Asl che si trova a Villa Verde ma è anche possibile rivolgersi alle farmacie del territorio o alle medicine di gruppo.Per tutte le informazioni l’Asl, inoltre, ha messo a disposizione un numero dell’Urp, ufficio relazioni con il pubblico, che risponde dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì a questo numero: 0532 235605.Per gli anziani che non si possono spostare da casa o per altre necessità, infine, serve scrivere una mail a questo indirizzo: info.vaccinazionecovid19@ausl.fe.it – fonte Fabrizio Toselli sindaco di cento