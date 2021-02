“INTERconNETtiamoci… ma con la testa” – Seminario del Lions di Cento il prossimo 2 marzo

Visite: 143

Il contesto sociale fortemente caratterizzato da un uso invasivo del WEB, certo incrementato per i problemi di distanziamento imposti dalla pandemia, vede sovente episodi criminali a danno dei più indifesi, specie i bambini.

I periodi di lockdown, con il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti, hanno portato infatti a un ancor maggiore utilizzo di Internet da parte degli studenti, inclusi quelli delle scuole elementari.

I recenti episodi causati da Internet a danno di bambini di 9 e 10 anni che sono stati portati a situazioni estreme e per loro fatali, unitamente ad altri casi che solo fortunosamente e all’ultimo minuto hanno visto il salvataggio di minori da parte dei familiari, recentemente riportati dalla cronaca nera, sono conferme drammatiche della pericolosità dell’ uso non vigilato di Internet da parte dei più piccoli.

Cosciente di questi rischi e con la volontà di aiutare le scuole nel contesto delle attività di educazione civica volte a istruire i minori al corretto uso di Internet, già l’anno scorso il Lions Club Cento organizzò presso la Pandurera, con 160 ragazzini delle scuole medie dell’ Istituto Comprensivo Pascoli, un seminario finalizzato all’uso consapevole e più sicuro di Internet, portando a Cento il Col. ing. Piero Fontana, organizzatore del programma “INTERconNETtiamoci…ma con la testa” del Lions Italia.

Un recente accordo fra il Lions Club Cento, il Col. Fontana (l’eccellente relatore, socio Lions, che nella vita professionale è Capo della Divisione Sistemi Informatici del Ministero delle Difesa) e la Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo G. Pascoli di Cento, Dr.ssa Rosaria Calabria, permetterà, il prossimo 2 marzo, la partecipazione dei bambini al seminario “INTERconNETtiamoci… ma con la testa” – in un contesto di didattica a distanza, con gli alunni delle 5’ elementari che seguiranno nelle loro classi con gli insegnanti, la relazione del Col. Fontana in collegamento da Roma.

Parteciperanno alla iniziativa anche gli alunni delle classi 5’ delle scuole F.Lamborghini di Renazzo, con i loro insegnanti e la loro Dirigente Scolastica, dr.ssa Stefania Borgatti.

Con questo importante Service del Lions Club Cento si aiuteranno gli insegnanti nell’accompagnare i circa 180 bambini ad un uso più prudente e vigile di Internet, cercando di limitare i rischi elevati dell’uso da parte di questi giovanissimi, essendo comunque coscienti che il più effettivo contenimento dei rischi può avvenire solo con l’uso vigilato da parte dei genitori e delle famiglie.

Il Presidente del Lions Club Cento, Gian Luca Cazzola, ricorda che la grande attenzione verso i bambini in questa grave congiuntura sanitaria ed economica si è concretizzata nei due mesi scorsi anche con lo stanziamento da parte dei Lions di 8.000 euro a favore delle Caritas centesi, per i programmi di assistenza ai bambini appartenenti a famiglie gravate da difficoltà economiche.