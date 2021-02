Visite: 104

<<Consegnata, al Coordinatore Provinciale Ferrara di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, la nomina del nuovo Coordinamento del Circolo centese. Ottengono l’incarico: Francesca Caldarone, Luca Parmeggiani, Roberto Tassinari e Antonio Bottoni.

Francesca Caldarone Presidente della consulta civica di Casumaro, candidata alla precedenti amministrative e impegnata nel volontariato con Anc; Luca Parmeggiani Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Cento e componente della prima commissione consiliare bilancio, affari economici, affari generali;

Roberto Tassinari ex Consigliere comunale Capogruppo a Cento e storico iscritto al partito; Antonio Bottoni ex Carabiniere, legato all’ambito della sicurezza, vuole aiutare il territorio grazie alla sua esperienza lavorativa.

Afferma Guaraldi: “ I componenti del Coordinamento sono stati selezionati in base alle competenze professionali personali, tenendo conto inoltre dell’impegno profuso verso il Partito. Sono certo che sapranno onorare il Circolo di Fratelli d’Italia a Cento che è in continua crescita, auguro a tutti buon lavoro. ”>>