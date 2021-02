CENTO: Fondo affitto, contributi anche per chi vive in ‘casa Erp’. Ma solo se dimostra un calo del reddito dovuto al Covid﻿

Visite: 138





Fino al 19 marzo si possono fare le domande per ottenere il contributo 2021 sugli affitti. E anche l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Cento, che gestisce l’avviso per l’ambito territoriale del distretto Ovest, rende note tutte le modalità per poter accedere all’aiuto economico per l’affitto destinato ai più bisognosi e che sarà erogato sulla base di fondi messi a disposizione dalla Regione sulla base delle esigenze che ogni territorio presenterà dopo la chiusura dell’avviso.

<<Si tratta di un aiuto che è ossigeno per tutte quelle famiglie che anche nel nostro territorio stanno soffrendo economicamente perché sono state colpite dalla pandemia>> commenta l’assessore ai servizi sociali Grazia Borgatti.

I dati tecnici. Il contributo sarà al massimo di 1500, calcolato su tre mensilità ed è rivolto a due tipi di nuclei familiari: quelli che hanno un reddito Isee fino a 17.154 euro (graduatoria 1) e quelli che hanno un reddito fino a 35mila euro (graduatoria 2). <<La novità sta proprio in questa seconda categoria di nuclei familiari>> spiega il dirigente dei servizi alla persona del Comune di Cento Mauro Zuntini: <<Nella graduatoria 2 possono fare domanda anche coloro che vivono già in case Erp (edilizia residenziale pubblica, ndr). Per poterla presentare, tuttavia, serve dimostrare che il nucleo familiare abbia avuto un calo del reddito, a causa del Covid, pari al 20% e nei mesi del lockdown 2020, rispetto a quanto percepito negli stessi mesi del 2019>>.

La domanda prevede due modalità di presentazione: la prima cercando il modulo on line sul sito web di Acer Ferrara, mentre la seconda modalità prevede il modulo on line sulla piattaforma regionale tramite l’identità digitale, ovvero lo Spid. Il contributo, infine, viene erogato direttamente da Acer.

Tutte le informazioni per fare la domanda sono pubblicate sul sito www.cento.comune.fe.it

Mauro Zuntini, dirigente dei Servizi alla persona del Comune di Cento