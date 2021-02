CENTO: 3 feriti in uno scontro tra 4 veicoli in via Curato

Visite: 1292

E’ di tre persone rimaste ferite il bilancio dello scontro avvenuto oggi pomeriggio all’intersezione tra via del Curato e via Modena. Sul posto le pattuglie dei carabinieri di Cento per i rilievi e per la regolazione del traffico. Per estrarre uno dei feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cento. Per i soccorsi sanitari sono intervenute due ambulanze del 118 e l’elisoccorso che, però, è ritornato a vuoto. Seguiranno aggiornamenti