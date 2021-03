CENTO: Morto all’età di 68 anni l’architetto Aldino Bottura, fu assessore all’epoca di Tuzet

Visite: 2486

E’ lutto a Cento per la morte dell’architetto Aldino Bottura, personaggio politico molto conosciuto anche per aver ricoperto la carica di assessore all’epoca della sindacatura di Flavio Tuzet dal 2008 al 2011. Bottura era nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 7 marzo del 1953 ed era conosciuto anche nel mondo dell’associazionismo essendo membro del Lions Club di Cento di cui è stato presidente nell’annata lionistica 2006-2007.