Ultim’ora incidente sul lavoro a Ferrara località Francolino, via Petracchini, muratore caduto da scala in ferro in cantiere edile, ha impattato col terreno con spalla e capo. Trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Ancora sul posto carabinieri di Pontelagoscuro e Spisal Ferrara. Si tratta di uno straniero, regolare sul territorio nazionale da anni, residente nel capoluogo estense.

